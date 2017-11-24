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Kolombiya'da Clan del Golfo örgütünün elebaşlarından Pena öldürüldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, narkotrafikçi silahlı suç örgütü Clan del Golfo'nun iki numaralı elebaşının, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.Santos, Kolombiya Altyapı...

Kolombiya'da Clan del Golfo örgütünün elebaşlarından Pena öldürüldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, narkotrafikçi silahlı suç örgütü Clan del Golfo'nun iki numaralı elebaşının, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Santos, Kolombiya Altyapı Odası'nda yaptığı açıklamada, "Inglaterra" kod adlı Luis Orlando Padierna Pena'nın, güvenlik güçlerinin yürüttüğü "Agamemnun 2 Operasyonu"nda öldürüldüğünü duyurdu.

Bu gelişmeyi "Kolombiya'nın güvenliği için iyi bir haber" olarak niteleyen Santos, Clan del Golfo örgüt mensuplarına seslenerek, "Suç işlemeyi bırakın, adalete teslim olun." dedi.

Kolombiya güvenlik güçlerinin sürdürdüğü "Agamemnun 2 Operasyonu" kapsamında, bu ayın başlarında Antioquia yönetim bölgesinde örgüte ait 12 ton kokain ele geçirilmişti.

Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun halen binin üzerinde mensubu olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Clan Del GolfoKolombiyaKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos
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