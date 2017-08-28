Kolombiya'da FARC kongresi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ideri Rodrigo Londono, kuracakları siyasi partiye ilişkin önemli adımlar attıklarını belirterek "Dogmalardan, particilikten, yukarıdan bakmaktan kaçınarak halka basit ve açık tekliflerle gitmeliyiz." dedi.

Barış sürecinde silah bırakan ve meşru hayata geçiş yapmaya hazırlanan FARC'ın başkent Bogota'da başlayan kongresinin ilk günü tamamlandı. Kongreye FARC'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kolombiya Kongresinden senatörler, yabancı misyon temsilcileri ve ülke dışından davetlilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ulusal marşın okunmasıyla başlayan kongrede Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) "Pablo Beltran" ismiyle bilinen lideri Israel Ramirez Pinada, görüntülü mesajla FARC mensuplarını selamladı ve tebrik etti.

FARC'in "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Londono, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, örgütün önemli bir adım attığını ve kongreden sonra, her işini yasal çerçevede yürüten siyasi bir organizasyona dönüşeceklerini dile getirdi.

Londono, siyasi partiye dönüşmenin, "halk hareketi" olarak ortaya çıkmış örgütün ideolojik kökünden ayrılması anlamına gelmediğini söyledi.

Yollarına yine devrimciler olarak devam edeceklerini ifade eden Londono, örgüt mensuplarına "Bizi halkla buluşturacak enginliğin farkında olmalıyız. Dogmalardan, particilikten ve yukarıdan bakmaktan uzak durarak halka açık ve basit tekliflerle gitmeliyiz." uyarısında bulundu.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden Pastor Alape de AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinen noktadan memnun olduğunu vurguladı ve kuracakları partinin sorumluluklarını belirleyip FARC mensuplarının beklentilerini dinleyeceklerini belirtti.

Senatör Ivan Cepeda, FARC'ı sivil ve meşru hayata adım attıran barış anlaşmasının, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi.

Kongrenin ilk günü, FARC mensuplarından oluşan grubun konuklara yerel müzik dinletisi sunmasıyla sona erdi.

Kongrenin ikinci günüde parti yönetiminin yanı sıra Kolombiya Senatosu ve Temsilciler Meclisine girecek adayların belirleneceği seçim yapılacak.

Kongrenin sona ereceği 1 Eylül'de de FARC'ın kuracağı parti ve ismi ilan edilecek.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte, kurum, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu.

Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.



