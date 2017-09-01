Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Senegal jantel lavender
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Kolombiya'da FARC'ın adı değişti

ANKARA (AA) - Kolombiya'da silah bırakarak siyasi alanda faaliyet göstermeye karar veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) adını ve logosunu değiştirdi.BBC'nin haberine göre, FARC adını "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak...

Kolombiya'da FARC'ın adı değişti

ANKARA (AA) - Kolombiya'da silah bırakarak siyasi alanda faaliyet göstermeye karar veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) adını ve logosunu değiştirdi.

BBC'nin haberine göre, FARC adını "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak değiştirirken, kısaltması FARC olarak kaldı.

FARC, partinin logosu olarak da "kırmızı gül" seçti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta ilk 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Barış sürecinde silah bırakan ve meşru hayata geçiş yapmaya hazırlanan FARC'ın başkent Bogota'daki kongresi, 27 Ağustos'ta FARC'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kolombiya Kongresinden senatör, yabancı misyon temsilci ve ülke dışından davetlilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla başlamıştı.

Kongre, bugün sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FARCKolombiya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5