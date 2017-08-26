Kolombiya'da FARC'ın mal varlığı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Hükümeti'nin, silah bırakan ve meşru siyasi hayata geçiş yapmaya hazırlanan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) beyan ettiği mal varlığını teslim almaya hazır olduğu açıklandı.

Kolombiya İçişleri Bakanı Guillermo Rivera ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Alfonso Prada, FARC'ın mal varlığının teslim sürecinde görev alacak Geçici Doğrulama Komisyonu toplantısı için Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya geldi.

Rivera, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Hükümet, FARC'ın mal varlığını en kısa sürede teslim almak için hazır." dedi. Rivera, teslim alma işleminden sonra söz konusu varlıkların özel miras şeklinde değerlendirilerek çatışma kurbanları için kullanılacağını ifade etti.

Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Prada ise bu konuda örgütün lideri Rodrigo Londono'ya bir mektup yazıldığını ve ayrıca komisyonun, FARC'tan listedeki mal varlığı kalemlerinin değerlendirilmesi için gerekli olan bilgilendirmeyi sağlayacak kişilerin görevlendirilmesini istediğini belirtti.

- FARC'ın mal varlığı ülkede polemik konusu oldu

Yerel basında çıkan haberlere göre Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, FARC'ın mal varlığının yer aldığı listenin yaklaşık 140 sayfasının değerlendirilebilirlikten uzak olduğunu bildirmişti.

Martinez, İçişleri Bakanı Rivera'ya yazdığı 6 sayfalık mektupta da konuyu açıklamış ve bu konudaki rahatsızlığını aktarmıştı.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden Pastor Alape de tartışmaların ardından basın toplantısı düzenlemiş ve Martinez'i "barışı dinamitlemekle" suçlamıştı.

Alape, değeri 320 milyon doları bulan listenin büyük bir titizlikle hazırlandığını ve söz konusu listede yer almayıp hükümetin listesinde bulunan herhangi bir varlığın FARC tarafından kabul edileceğini duyurmuştu.

Tutarı 150 milyon ABD dolarını bulan taşınmazların yanı sıra 320 kilogramın üzerinde altının yer aldığı listede, "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas", mutfak eşyaları gibi birçok malzemenin de bulunması, ülkede polemik konusu olmuştu. FARC, bu listeyle, "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirilerine hedef olmuştu.



