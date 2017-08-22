Kolombiya'da güneş tutulması

BOGOTA (AA) - ABD'de 1918 yılından bu yana gerçekleşen ilk tam güneş tutulması, Amerika kıtasının bir başka ülkesi Kolombiya'da kısmi olarak gözlemlendi.

Kolombiyalılar ülkenin kuzeyindeki kentlerde daha büyük bir yüzdeyle gerçekleşen kısmi tutulmayı takip edebilmek için gözlem noktalarına akın etti.

Tutulmaya yüzde 24'le tanıklık eden Bogotalılar, yüzde 51'le bu doğa olayını gözlemleyen kuzeydeki Riohacha kenti sakinleri kadar şanslı olmasa da kentteki Montes Şehir Parkı'nda toplandı.

Bölgede, Bogota Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gözlem etkinliğinde eğlenen başkentliler, parktaki teleskoplarla iki saatten fazla süren ve zaman zaman bulutların görülmesini engellediği kısmi tutulmayı takip etti.

Güneş tutulması ABD'nin Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee ve Kuzey Carolina eyaletlerinden net olarak gözlemlenmişti.