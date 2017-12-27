Kolombiya'da hükümet ve ELN'nin barış görüşmeleri

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümetinin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yürüttüğü görüşmelerdeki Başmüzakereci Gustavo Bell Lemus, 9 Ocak'ta bitecek çift taraflı ateşkesin uzaması konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Hükümetin kısa süre önce başmüzakereci olarak belirlediği Bell, yerel basına yaptığı açıklamada, ateşkesin, ELN'nin varlık gösterdiği bölgelerdeki insani durumun düzeltilmesi için bir araç olduğunu ifade etti.



Görüşmelerin başlayacağı 9 Ocak'ta sona erecek ateşkesin uzatılması konusunda iyimser olduğunu belirten Bell, "konuşarak, tarafların söylediklerini dinleyerek ve yapıcı bir üslup kullanarak" bir çözüme ulaşmanın mümkün olduğuna inandığını anlattı.



Bell, ELN ile ilk kez iki taraflı bir ateşkese varıldığına dikkati çekerek, bu örgütle yaşanan zorlukların kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.



Örgütle nihai bir barış anlaşmasına varılmasının önemine değinen Bell, buna ulaşılamasa bile süreci geri döndürülemez bir noktaya taşımak gerektiğini kaydetti.

Kolombiya'da Ağustos 2018'de göreve başlayacak yeni hükümetin bu konuda karar alacağını hatırlatan Bell, yeni hükümetin, barış sürecindeki "büyük ilerlemeleri ve olumlu sonuçları göz ardı edebileceğine" inanmadığını aktardı.

ELN'nin müzakere heyeti, bir süre önce sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle aralarındaki anlaşmazlık giderilene kadar, Gözlem ve Doğrulama Mekanizmasına (MVV) üye vermeyeceklerini duyurmuştu.

Ekvador'un başkenti Quito'da 9 Ocak'ta başlayacak 5. tur barış görüşmelerinde tarafların ateşkesi uzatması bekleniyor.



Hükümet ile ELN, 4 Eylül'de, Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastlerin önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor.

Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.

Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.