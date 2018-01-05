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Kolombiya'da hükümet ve FARC liderleri bir araya geldi

Kolombiya'da hükümet ve silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri liderleri Bolivar yönetim bölgesine bağlı Turbaco kentinde bir araya geldi.

Kolombiya'da hükümet ve FARC liderleri bir araya geldi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesindeki barış anlaşmasının uygulamalarından Özel Barış Hukuku (JEP) yargıçlarını 15 Ocak’tan önce atayacağını açıkladı.

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Santos, Cartagena kentinde hükümet yetkilileri ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) temsilcilerinin yanı sıra İspanya eski Başbakanı Felipe Gonzales ve Uruguay eski Devlet Başkanı Jose Mujica’nın katıldığı toplantı sonrası açıklama yaptı.

Barışın imzalanmasının ardından geçen sürede anlaşmanın uygulanmasında net ilerlemelerin sağlandığını söyleyen Santos, görev süresi bitene kadar hükümetinin bu konuda kararlı bir şekilde çalışacağını ifade etti.

Devlet Başkanı Santos, barış anlaşmasının uygulamaları arasındaki yargılama sistemi JEP’in yargıçlarını da 15 Ocak’tan önce atayacağını kaydetti.

Santos, ülkedeki toplum liderlerine yönelik suikastlerin önüne geçmek için de daha etkili ve çabuk çalışılacağını belirtti.

Uluslararası toplumun, ülkesindeki barış sürecine ve anlaşmanın uygulanmasına verdiği desteğin önemine dikkati çeken Santos, bu konuda Mujica ve Gonzales’e de teşekkür etti.

JEP geçen yıl Kasım ayı sonunda Kolombiya Kongresindeki uzun görüşmelerin ardından kabul edilmişti.

Muhabir: Lokman İlhan

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DünyaFARCİspanya Eski Başbakanı Felipe GonzalesKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel SantosKolombiya Devrimci Silahlı GüçleriUruguay Eski Devlet Başkanı Jose Mujica
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