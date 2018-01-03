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Kolombiya'da hükümet ve FARC liderleri bir araya gelecek

- Devlet Başkanı Santos'un FARC liderleri ile barış anlaşması uygulamalarını ele alacağı görüşmeye eski Uruguay Devlet Başkanı Mujica ve eski İspanya Başbakanı Gonzales de katılacak

Kolombiya'da hükümet ve FARC liderleri bir araya gelecek

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da hükümet ile silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderleri Cartagena kentinde bir araya gelecek.

Kolombiya gazetelerinden EL Tiempo'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC liderleri Ivan Marquez, Pastor Alape, Jesus Santrich ve Victoria Sandino gibi isimlerle perşembe günü yapacağı görüşmede barış anlaşması uygulamalarını ele alacak.

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve eski İspanya Başbakanı Felipe Gonzales'in uluslararası gözlemci olarak katılacağı görüşmede, hükümetten İçişleri Bakanı Guillermo Rivera, Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo ve Yüksek Barış Komisyonundan Rodrigo Rivera da hazır bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Eski Başbakanı Felipe GonzalesKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel SantosKolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)Uruguay Eski Devlet Başkanı Jose Mujica
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