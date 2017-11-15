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Kolombiya’da kötü hava koşulları

- Ülkede geçen haftadan bu yana sağanak ve fırtına nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya’da kötü hava koşulları

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da geçen haftadan bu yana yaşanan sağanak ve fırtına nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 1800'den fazla ailenin evsiz kaldığı bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Müdürü Carlos Ivan Marquez, yerel basına yaptığı açıklamada, afetten en çok etkilenen yerlerin, Antioquia, Cundinamarca, Tolima ve Santander, Cauca ve ülkenin güneybatı bölgeleri olduğunu söyledi.

Marquez, "Geçen eylül ayında başlayan bu sağanaklı mevsimin aralık ayı başında sona ermesini umut ediyorum. Son bir haftada 122 yerleşim biriminde 1800’den fazla aile etkilendi. Cauca, Cordoba ve Santander’de 12 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Marquez ayrıca, hükümetin kış aylarındaki acil durumlar için 4 milyar Kolombiya Pezosu tahsis ettiğini belirtti.

Ülke genelinde sel baskınları, heyelanlar, sağanak ve fırtınalara karşı 150 noktada acil durum ilan edildi.

Yetkililer belediyelere, yerleşim yerlerinden geçen kanallar ve derelerde katı atıkları temizleyerek ıslah etmeleri, yağmurun ve sert rüzgarların yıkıcı etkilerine karşı çatıları güçlendirme çalışmaları düzenlemeleri çağrısında bulundu.

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