Kolombiya'da Liberal Partinin Devlet Başkan Adayı de la Calle oldu

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümetinin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yaptığı barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Humberto de la Calle, Liberal Parti adına Devlet Başkan Adayı olarak yarışacak.

De la Calle, Kolombiya'da gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Liberal Partinin Devlet Başkan Adayını belirlemek için ülke genelinde kurulan 9 bin sandıkta, 365 binin üzerinde oy alarak, yaklaşık 325 bin oy alan eski İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo'yu geride bıraktı.

FARC’la Küba’nın başkenti Havana’da yürütülen ve barışla noktalanan pazarlıklara hükümet adına liderlik yapan de la Calle, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "FARC’ı kurşunlarla değil oylarla mağlup edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bugünkü zaferimizle, herkesin sığabileceği bir ülkeye doğru hep beraber yürümeye başlıyoruz." diyen 73 yaşındaki siyasetçi de la Calle, ülkede fakirler ve zenginler arasındaki uçuruma dikkat çekerek bu konuda çalışma yürüteceğini dile getirdi.

De la Calle'nin geride bıraktığı rakibi eski İçişleri Bakanı Cristo ise sosyal paylaşım hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, Kolombiya’daki çatışmanın kurbanları için çalışmaya devam edeceğini ve de la Calle'ye kampanyasında destek vereceğini söyledi.

Kolombiya'da Devlet Başkanını belirlemek için yapılacak seçimlerin ilk turu 27 Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek.