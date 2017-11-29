Kolombiya'da Özel Barış Hukuku izninde süre uzatımı talebi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da bazı senatörler, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının temel unsurlarından Özel Barış Hukuku (JEP) için Anayasa Mahkemesinden alınan özel iznin uzatılmasını istedi.



Kolombiyalı senatörler Ivan Cepeda, Angel Maria Robledo ve Alirio Uribe, Kongreden geçmesi için Anayasa Mahkemesinin hükümete tanıdığı sürenin perşembe günü dolacağı, FARC'ın siyasi katılımının önündeki hukuki engelleri kaldıracak JEP için ek süre çağrısında bulundu.



Senatörler ayrıca, Kongrenin, barış anlaşmasının ruhuna uygun hareket etmesini ve JEP üzerinde değişiklikler yapmakta ısrarcı olmamasını istedi.

Kongrenin Temsilciler Meclisinde günler süren oturumun ardından dün kabul edilen JEP'in bugün Senato ve Temsilciler Meclisinin birlikte yapacağı oturumda ele alınması bekleniyor. JEP için Anayasa Mahkemesinin hükümete tanıdığı ve ülke kamuoyunda "Fast Track" olarak bilinen süre perşembe günü sona eriyor.

Temsilciler Meclisinin JEP'i onaylamasını memnuniyetle karşılayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada "Bu kararla barışa doğru ilerliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Santos, bu ay içinde iki kez Kongreye çağrı yapmış ve JEP'in, Kolombiya devletinin taahhüdü olduğuna vurgu yaparak kongre üyelerinden söz konusu düzenlemeyi onaylamalarını istemişti.

Devlet Başkanı Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono arasında başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı. BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kuruluş, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu. Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.



Bu arada FARC, 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü) ismini almıştı. Yeni siyasi parti FARC, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için liderleri Londono'nun devlet başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.