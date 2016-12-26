Kolombiya'da Türk okulu barışın kalbi Orejon'da yükseliyor

BOGOTA/ANKARA (AA) - Kolombiya'daki barış sürecinin en önemli uygulama bölgelerinden biri olan Orejon'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan okulun inşaatı hızla devam ediyor.

Orejon topluluğunun lideri ve bölgenin ilk öğretmeni olan Bernardo de Jesus Pelaes Correa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buraya çok sayıda kişinin eğitim almak için gelmesine vesile olacak bu harika yapı için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Correa, eğitimi, toplumun gelişmesinin motoru olarak nitelendirerek TİKA'nın yaptırdığı okulun, Orejon'da önemli bir hizmet sunacağını belirtti. Halkının yıllardır, "marjinalleşmenin, şiddetin, cehaletin ve hastalıkların kurbanı” olduğunu söyleyen Correa, bu okulda verilecek eğitimle toplumun kardeşliği hatırlayacağını ifade etti.

Okulun aynı zamanda Orejonlulara, barış ve uyum içinde yaşamanın önemini hatırlatacağını Correa, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben, Türk halkıyla hiç tanışmadım ama Türkiye'nin gelişmiş bir kültüre sahip olduğunu, başka milletlere yardım ettiğini ve birlikte yaşamayı başardığını okudum. Türkiye'nin büyük zorlukları olan bir bölgede bulunduğunu ve bu zorlukların üstesinden gelen bir ülke olduğunu biliyorum. Buraya çok sayıda kişinin eğitim almak için gelmesine vesile olacak bu harika yapı için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum."



Orejon Toplum Hareketi Birliği Başkanı ve bölge kadınlarının temsilcisi Eugenia Holguin de Türk okulunun kendileri için daha iyi bir gelecek anlamına geldiğini vurguladı.



Eski okulun çok küçük olduğunu, yemekhanesinin, banyosunun ve tuvaletlerinin bulunmadığını ifade eden Holguin, "Çocuklarımız daha iyi bir geleceğe ulaşabilecekleri ve eğitim alabilecekleri bir alana kavuştu. Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu okulun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, bizi çok mutlu ettiler. Bu bölgedeki hiçbir kasaba bu kadar güzel bir eser görmemişti." diye konuştu.



TİKA, Orejonlu kadınlara dikiş makinesi hediye edecek

TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan da Orejon'un Kolombiya barışındaki önemine vurgu yaptı. Bölgenin çatışma döneminde kilit konuma sahip olduğunu belirten Özkan, Kolombiya hükümetinin burada çatışmanın izlerini silmeye ve kırsal kalkınmayı sağlamaya çalıştığını anlattı.



Okulun, Türkiye'nin, "Kolombiya barışına yaptığı katkıyı gösteren bir mühür" olduğuna dikkati çeken Özkan, bölgede ilk kez Batılıların dışında bir ülke tarafından yapılan okulun her zaman hatırlanacağının altını çizdi.



Mehmet Özkan, TİKA'nın Orejon'da ve kıtanın diğer ülkelerinde yapacağı yeni çalışmalara ilişkin de şunları söyledi:

"Bölgedeki kırsal kalkınmaya katkı yapmak ve Orejonlu kadınların kendi ekonomilerini oluşturmaları için tekstil eğitimi vereceğiz. Eğitimle birlikte kadınlara TİKA olarak dikiş makinesi hediye edeceğiz. Çalışmalarımız sadece bununla da kalmıyor. Ayrıca Ekvador'un başkenti Quito'da 'Türkiye Parkı' yaptırıyoruz. Ekvador Çevre Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sahillerin temizlenmesi için de bir çalışma yapmaya karar verdik. Her iki proje de 2017 yılı içinde bitirilmiş olacak."



Orejon

Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde yer alan Orejon, sarp dağların ve derin vadilerin arasında yer alıyor. Briceno kasabasına bağlı Orejon'a, kasabadan üç saatlik kara yolculuğuyla ulaşılıyor. İspanyollar tarafından İnka soylularına ve Amerika'nın bazı yerli kabilelerine isim olarak verilen Orejon kelimesi, bu dilde "büyük kulaklı" anlamına geliyor.



Uzun yıllar çatışmalara sahne olmuş Orejon, aynı zamanda Kolombiya'da en fazla mayın döşenmiş bölge olarak biliniyor. Hükümet ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış görüşmelerinin başlamasının ardından pilot bölge seçilen bu küçük mezrada, tarafların ortak çalışmasıyla yürütülen mayın temizliğinde de artık sona gelinmiş durumda.



Kolombiya'daki barış sürecinin kalbi sayılan Orejon, bazı noktalarında sadece katırlarla ulaşımın sağlanabildiği zorlu arazisi, birbirine çok uzak evleri ve bulutlarla dolu vadileriyle Karadeniz bölgesini andırıyor.



Kahve üretimi, hayvancılık ve bölge halkının deyimiyle "Biraz da koka bitkisi yetiştirmeyle" geçimin sağlandığı bu mezranın en yüksek noktasında TİKA'nın yaptırdığı "Orejon Okulu" yükseliyor.



Okul, çevredeki birçok köye ve mezraya da hizmet verecek

Orejon dışındaki diğer mezraların da yararlanacağı okulda 60 öğrencinin eğitim alması öngörülüyor. İki sınıfın yanı sıra geniş bir mutfak ve toplantı salonuna sahip olacak okulun üst katı da öğretmenlerin kalması için lojman olarak düzenleniyor. 500 metrekare alan üzerine inşa edilen okul bölge için farklı bir mimariye sahip.

Küçük ve olumsuz şartlara sahip eski okulun yıkımının ardından inşasına başlanan Türk okulu, Orejon halkı tarafından sevinçle karşılandı. Eski okulun yetersizliği ve zorlu arazi koşulları nedeniyle daha önce çocuklarını Briceno'daki ortaokula gönderemeyen Orejonlular, artık çocuklarının Türk okulu sayesinde eğitim alabileceğini, dahası çevre köy ve mezraların da okuldan yararlanabileceğini söylüyor.Orejon'u, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ziyaret eden TİKA Bogota Koordinasyon ofisi heyeti de şubat ayında açılması planlanan okulun renginin ve bahçe düzenlemesinin belirlenmesi için bölge halkıyla toplantı yaptı.