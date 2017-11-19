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Kolombiya'da yağmur sezonunda 14 kişi öldü

- Ülkede aralık sonuna kadar devam etmesi beklenen ikinci yağmur sezonunda şimdiye kadar 14 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya'da yağmur sezonunda 14 kişi öldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da devam eden yılın ikinci yağmur sezonunda şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin tamamında etkili olan ve aralık ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen yağışlara ilişkin ilgili Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, ikinci yağmur sezonunda sel, nehir taşkını gibi afetler nedeniyle şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cundimarca, Antioquia, Tolima, Cesar, Risaralda, Quindio ve Cauca gibi yönetim bölgelerine bağlı 138 yerleşim yerinin etkilendiği ve 870 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü doğal afetlerde 50 evin tamamen yıkıldığı bin 300'ünün hasar aldığı bildirildi.

Geçen yıl aynı dönemde 237 kentin etkilendiği ve 51 kişinin öldüğü hatırlatılan açıklamada, erken uyarılar ve alınan önlemler sayesinde rakamların yüzde 42 azaldığı vurgulandı.

Ülkede eylül ayının ortalarında başlayan ikinci yağmur sezonu tüm ülkede etkili olmaya devam ediyor.

İki hafta önce de Corinto kenti kırsalında La Paile Nehri sağanak nedeniyle taşmış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi yaralanmıştı.

Yılın ilk 6 ayında Mocoa ve Manizales kentleri başta olmak üzere Kolombiya'nın birçok bölgesinde ilk yağmur sezonundaki yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 370'ten fazla kişi ölmüş onlarca kişi kaybolmuştu.


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