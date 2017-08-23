Kolombiya'daki barış süreci

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da silahlı geçmişine nokta koyarak meşru siyasi hayata geçen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yeni kurulacak parti için isim arıyor.
Sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında bulunan ve partinin kongre çalışmaları için Kolombiya'ya dönen FARC lideri Rodrigo Londono partinin ismi konusunda sosyal medya hesabından anket düzenledi.
"Yeni Kolombiya", "Halkın Umudu", "Yeni Parti" seçeneklerini sunan Londono, katılımlarından dolayı sosyal medya kullanıcılarına teşekkür etti.
Londono'nun sunduğu seçenekler arasında yer alan FARC-EP, örgütün ismini terk etmemek için benimsediği, halkın umudu anlamına gelen "Esperanza del Pueblo" sözcüklerinin kısaltmasından oluşuyor.
Dünya'da FARC diye bilinen örgüt, isminde "Halkın Ordusu" anlamına gelen "Ejercito del Pueblo" kısaltmasını da kullanıyordu.
Londono yurt dışındayken, örgütün Başmüzakerecisi Ivan Marquez, partinin FARC ismiyle varlığını sürdürmesi için "Kolombiya Alternatif Devrimci Gücü" anlamına gelen "Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia" adını kullanacağını duyurmuştu
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.