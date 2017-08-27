Kolombiya'dan Venezuelalı muhalif yargıçlara sığınma

BOGOTA (AA) - Venezuela'da muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre tarafından seçilen ve hükümetin tanımayıp tutuklamakla tehdit ettiği altı muhalif yargıca, Kolombiya'da sığınma verildiği bildirildi.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, yargıçlardan Rafael Ortega, Kolombiya hükümetinin, kendisine ve diğer yargıçlar Jose Luis Rodriguez Pina, Ruben Carrillo, Gonzalo Oliveros, Gonzalo Alvarez ve Evelyn D'Apollo'ya sığınma verdiğini belirtti.

Çocukları ve eşiyle 1 Ağustos'ta Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Norte de Santander yönetim bölgesine geldiklerini söyleyen Ortega, ardından ulaştıkları başkent Bogota'da "özgürce" hareket edebildiklerini, sosyal güvence ve diğer olanaklardan yararlanabildiklerini ifade etti.

Ortega, kendilerine sığınma verilmesinin iki ülke arasındaki durumu etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya, Kolombiya'nın uluslararası hukuka göre hareket ettiği, ülkesinin bu duruma nasıl tepki vereceğini bilmediği yanıtını verdi.

Muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre, hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemeye 21 Temmuz'da 33 yeni yargıç atamış, bu adım hükümet tarafından tanınmamıştı. Ertesi gün Ulusal Kongrenin atadığı yargıçlardan biri tutuklanmış, ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu yargıçların tamamının tutuklanacağını ve mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Yargıçların yanı sıra Venezuela'da Kurucu Meclisin görevden aldığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın da 19 Ağustos'ta Kolombiya'ya ulaştığı bu ülkenin Göç İdaresi tarafından duyurulmuştu.

Ardından Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ortega'nın Kolombiya hükümetinin koruması altında olduğunu açıklamış, Kolombiya Senatosu Başkanı Efrain Cepeda da Luisa Ortega Diaz'ı Senatoya davet ettiğini duyurmuştu.

Ortega'nın yerine yeni başsavcılık görevine getirilen Tarek William Saab ise sosyal medya hesabından duruma tepki göstermiş ve Santos'un beyanatının Kolombiya'nın, "Venezuela'ya kurulan komploların merkez üssü" olduğunu doğruladığını ifade etmişti.



Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongre'nin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.



