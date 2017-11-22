Kolombiya'dan Venezuela'ya

BOGOTA (AA) - Venezuelalı askerlerin sınır ihlali yaparak Kolombiya topraklarına girdiğini belirten ve bu olayı protesto eden Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili komşu ülke dışişleri ile toplantı yapılacağını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, komşu ülke askerlerinin 15-16 Kasım tarihlerinde Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kenti yakınında helikopterle sınırı geçtiği kaydedilerek bu olay protesto edildi.

Sınır ihlali olayını incelemek üzere bölgeye bir askeri heyet gönderildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Venezuela askerlerinin ülkelerine dönüp dönmediğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada, Kolombiya ve Venezuela Dışişleri Bakanları arasında mevrut durumu görüşmek ve tekrarının önüne geçmek amacıyla toplantı yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Kolombiya ve Venezuela arasında mart ayında yine Venezuelalı askerlerin sınır ihlali yaparak Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesine geçip kamp kurması nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Kolombiya sorunun çözümü için bölgeye asker ve sınır uzmanlarından oluşan heyet göndermiş, daha sonra Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, tüm askerlerin ülkesinin topraklarından çekildiğini açıklamıştı.

İki ülkenin 2 bin 200 kilometreyi bulan zorlu sınırı, kuzeydeki Venezuela Körfezi ve Guajira Yarımadası'ndan başlayıp güneydeki Amazon bölgesine kadar devam ediyor.

