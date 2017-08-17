Kolunu mısır silaj makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın’da mısır tarlasında çalışan çiftçi, sağ kolunu silaj makinesine kaptırarak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın'ın İnceçam köyünde mısır tarlasında çalışan Durmuş Mert (65), sağ kolunu silaj makinesine kaptırdı.
Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Kolu kopan Mert, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden Durmuş Mert’in sağ kolunun, mısır silaj makinesinin içinde parçalandığı öğrenildi.