Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Kolunu mısır silaj makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın’da mısır tarlasında çalışan çiftçi, sağ kolunu silaj makinesine kaptırarak ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bartın'ın İnceçam köyünde mısır tarlasında çalışan Durmuş Mert (65), sağ kolunu silaj makinesine...

Kolunu mısır silaj makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın’da mısır tarlasında çalışan çiftçi, sağ kolunu silaj makinesine kaptırarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'ın İnceçam köyünde mısır tarlasında çalışan Durmuş Mert (65), sağ kolunu silaj makinesine kaptırdı.

Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kolu kopan Mert, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Durmuş Mert’in sağ kolunun, mısır silaj makinesinin içinde parçalandığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BartınDurmuş Mert (Kolu KoptuSlaj Makinesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5