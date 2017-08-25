Komana Pontika Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları

TOKAT (AA) - Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarının başkanlığını yapan ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, kazıların bu yılki bölümünü tamamladıklarını bildirdi.

Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komana Pontika Antik Kenti'nde 2017 yılı kazı çalışmalarının 45 gün sürdüğünü söyledi.

Bu yılki çalışmaları 61 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini belirten Erciyas, "Hareketli bir sezon geçirdik. Kazı çalışmaları bizim açımızdan çok verimli geçti. Yavaş yavaş Komana'nın eski dönemlerine yaklaşmaya başladık." dedi

Bu sene geç Roma dönemine kadar ulaştıklarını dile getiren Erciyas, şunları aktardı:

"Bunu yapısal olarak da destekleyebiliyoruz. Hatta Helenistik döneme ait seramikler ve sikkeler bize yavaş yavaş Komana'nın bir tapınak merkezi olduğu döneme de yaklaştığımızı gösteriyor. Bu açıdan önemli verilerimiz oldu. Bu sonuçtan biz çok heyecanlıyız. Bu sene kazı çalışmalarımızı 3 bölgede eş zamanlı yürüttük. Tepenin üst kısmında. Sur duvarında ve sur duvarı dışındaki bölgede kazı çalışmalarımızı yaptık. "

- Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.