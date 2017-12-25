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Komandolar Suriye'ye uğurlandı

- Tatvan'daki 10. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, görev değişimi için Suriye'ye gönderildi

Komandolar Suriye'ye uğurlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, görev değişimi için Suriye'ye uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sorgun Kışlası'ndaki uğurlama törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu katıldı.

Suriye'de görev yapacak komandolar için kurban kesilerek dua edildi. Asker ailelerinin de katıldığı törende Vali Ustaoğlu, Kaymakam Özkan ve Tuğgeneral Yalçınkaya, görev değişimine gidecek komandoları Suriye'ye uğurladı.

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BitlisKomandoSuriyeTatvanUğurlama Töreni
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