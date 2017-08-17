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Komedyen Atalay Demirci'nin tahliye kararına itiraz

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atalay Demirci'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itirazda bulundu

Komedyen Atalay Demirci'nin tahliye kararına itiraz

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan ve 19. Ağır Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen komedyen Demirci hakkındaki tahliye kararına itirazda bulundu.

Başsavcılık, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

- Dava

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Demirci, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve örgütle ilgili bildiği her şeyi emniyette ve savcılıkta detaylıca anlattığını, örgütün şifreli haberleşme programlarını kullanmadığını öne sürerek tahliyesini talep etmişti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Demirci'nin mevcut delil durumuna göre yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıKomedyen Atalay Demirci
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