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Komşu iki ülke arasında yeni turizm güzergahı

- Turizmi canlandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, Kırklareli ile komşusu Bulgaristan'ın Burgaz kenti arasında turizm güzergahı oluşturulacak - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Asan: - "Sınır bölgesi olmamızın avantajlarını en iyi şekilde değerlendirip, dünyadaki turistleri hazırlanacak olan turizm güzergahına çekmeyi istiyoruz"

Komşu iki ülke arasında yeni turizm güzergahı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Burgaz Bölgesel Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, iki ülke arasında turizm güzergahı oluşturulacak.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ve Türkiye'nin Cazip Turizm Bölgesinin Tanıtımı Projesi" kapsamında çalışmalar yapıldığını söyledi.

Projenin protokolünün iki komşu ülke yetkilileri arasında imzalandığını belirten Asan, projeyle Türkiye ve Bulgaristan'ın kaynaklarının ve turizm olanaklarının ortaya çıkarılacağını ifade etti.

Projeyle sınır ötesi bölge turizm imkanlarının da artırılacağını dile getiren Asan, proje sayesinde iki ülkenin de turizm potansiyelinin artacağını anlattı.

Proje kapsamında iki ülkenin turizm faaliyetlerinin tanıtılacağı internet sitesi oluşturulacağını aktaran Asan, şu bilgileri verdi:

"Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi araştırma görevlileri ve Bulgaristan'tan uzmanlar, bölgenin turizm potansiyelinin belirlenmesi ve ortak tanıtım planı hazırlanması için çalışmalar başlattı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmada, sınır bölgedeki turizm potansiyeli de ele alınacak. Sınır bölgesi olmamızın avantajlarını en iyi şekilde değerlendirip, dünyadaki turistleri hazırlanacak olan turizm güzergahına çekmeyi istiyoruz."

Komşu iki ülke arasındaki ortak kültürel değerleri tespit edeceklerini belirten Asan, turizm güzergahının Kırklareli'nde 14, Bulgaristan da ise sınır 9 köyü de kapsadığını belirtti.

Belirlenen güzergahlar üzerinde köy sakinlerinin de yöresel yiyecekleri satabileceklerini dile getiren Asan, projenin turizm açısından her iki ülkeye de büyük katkılarının olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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