EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'da tur şirketlerinin cuma günleri Edirne'ye düzenlediği alışveriş turları yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de her hafta cuma günleri kurulan, kıyafetten, zücaciyeye pek çok ürünün satıldığı halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'na komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerin ilgisi, esnafın yüzünü güldürüyor.



Ulus Pazarı, üç ülkenin insanlarını aynı pazarda bir araya getiriyor. Pazara, çevre illerden başta olmak üzere Bulgaristan ve Yunanistan'dan müşteriler yoğun ilgi gösteriyor.

Müşterilerinin önemli bir kısmını Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin oluşturduğu pazarda, ürün çeşitliliği ve fiyatlar pazara ilgiyi artırıyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin alışveriş çeşitliliği açısından zengin bir kent olduğunu söyledi.

Komşu ülkelerden Edirne'ye gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sunduğunu belirten Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne sınır bölgesinde olan bir şehir ve gümrük kapılarından yılda 4-5 milyon kişi giriş çıkış yapıyor. Bu kişilerin bir bölümü alışveriş yapmak için semt pazarlarına, tarihi çarşılara ve AVM'lere geliyor. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan günübirlik ve konaklamalı gelen turistler pazarlardaki geleneksel alışveriş yöntemlerini kullanarak, pazarlık usulüyle alışveriş yapıyor. Alışveriş tur organizasyonlarıyla, kendi araçlarıyla yoğun bir şekilde geliyorlar. Arabalarını doldurarak geri dönüyorlar. Her turist 50-100 avro arasındaki dövizi kentimize bırakıyor. Bu durum Edirne ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Edirne alışveriş çeşitliliği açısında çok renkli bir kent. Kolay ve ulaşılabilir bir şehir olmamız kentimize bol bol turist çekiyor."

- Esnaf işlerden memnun

Pazar esnafından Nurettin Dursun, turistlerin pazara olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

İşlerden dolayı esnafın yüzünün güldüğünü aktaran Dursun, "Kur farkı ve pazarımızın kalitesi turistleri kente çekiyor. İşlerden çok memnunuz. Pazarımıza yoğun bir turist ilgisi var. Oradaki fiyatlara göre bizdeki fiyatlar çok uygun. Ondan dolayı alışveriş için Türkiye'yi tercih ediyorlar." dedi.

Alışveriş yapmak için Bulgaristan'dan gelen Seniha Mehmedova da her hafta Edirne'ye geldiklerini belirterek, "Pazar çok iyi ve kalabalık. Hem ucuz hem kaliteli ürünler var. Yeni ürünler ve fiyatlar uygun." diye konuştu.

Çorlu'dan gelen Ayşe Yıldırım'da pazarın her kesime hitap ettiğini dile getirdi.

Komşu ülkelerden gelen gelen turistler gün boyu alışveriş yapıp kenti gezdikten sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor.