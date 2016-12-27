Komşuda kayağın adresi Borovets

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN ALTINALAN - Balkanların ve Bulgaristan’ın en eski dağ tatil beldesi Borovets, uygun fiyatlarıyla kayakseverleri cezbediyor.

Doğası ve iklimiyle her mevsim keyif dolu tatil için ideal belde, karın yeryüzüne inmesiyle benzersiz güzelliğe bürünüyor.

Olimpik standartlarda 58 kilometreyi bulan pistleri, zorlu ancak zevkli tırmanış parkuru da adrenalin ve kış sporu tutkunlarının tercihinde önemli rol oynarken Borovest'te gece ve gündüz kayak yapılabiliyor. Çam ağaçları içinde kış sporları parkurunun bulunduğu beldede kristal kar, kayağı eşsiz bir keyfe dönüştürüyor.

- Ferdinand’ın yazlık rezidansı

Alp tipi tatil merkezi Borovest, Çarlık döneminin izlerini taşıyor. Belde 1942 yılına kadar Çamkoru olarak anılırken daha sonra Bulgarcaya çevrilerek Borovets ismini aldı.

Bulgaristan Kralı Prens Ferdinand’ın 1896 yılında yazlık rezidans, soylu ve varlıklı ailelerin de yazlık ev yapmalarının ardından belde, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Ski lift, teleferik tesisleri ve geniş pistleriyle Balkanların en büyük kış sporları merkezlerinden biri haline gelen bölgede, Alp kayağı, Snowboard, Freeride, Freestyle, kayaklı koşu ve Biatlon gibi kış sporlarının tümünü yapma imkanı bulunuyor.

Tatil beldesinin yamaçlarının, aralık ayından nisana kadar karla kaplı olduğu belirtiliyor. Fransız tasarımıyla oluşturulan Borovets’te, yeni başlayan, orta derece ve ileri derecede kayak yapanlara uygun, güçlük derecelerine göre farklı pistler bulunuyor.

Rila Dağı'nın kuzey yamaçlarına kurulu Borovets kayak merkezi, Balkanların en yüksek tepesi olan Musala Tepesi'nin eteklerinde bin 300 metre rakımda yer alıyor.

Beldenin kayak alanı; Sitnyakovo, Yastrebets ve Markudjik kayak merkezleriyle üçe bölünmüş durumda faaliyet gösterirken Sitnyakovo kayak merkezi bin 350 metre rakımdan başlayarak bin 780 metreye, Yastrebets kayak merkezi bin 340 metre rakımdan 2 bin 369 metreye ulaşıyor. Markudjik kayak merkezi ise 2 bin 144 metre rakımdan başlıyor ve 2 bin 550 metreye kadar çıkıyor.

Çeşitli kış ve yaz spor yarışlarının düzenlendiği Borovets’te, Alp disiplinleri, kayak, Snowboard, kayak koşusu, Biatlon, yön bulma, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü gibi renkli ve hareketli yarışlar yapılıyor.

Daha önce Dünya Alp Disiplini Kayak Kupası ile çok sayıda ulusal ve uluslararası çapta yarışmalara ev sahipliği yapan belde, Alp disiplini kadın kayakçılarını da ağırladı.

- Çocuklara kayak eğitimi

Öte yandan, 56 turistik tesisin olduğu ifade edilen beldede 8 bin 650 yatak kapasitesi bulunurken, Borovets’te yarım pansiyon oda fiyatları kişi başı 30 avrodan başlıyor.

Pist kullanım bedellerinin, yarım gün, tek seferlik, çocuklara ve 65 yaş üzeri şeklinde alternatif paketlerle sunulduğu merkezde, eğitmen ücretleri saatlik 12 avrodan başlıyor. Çocuklu ailelerin rahatça kayak yapabilmeleri için kreş hizmeti verilen komplekste çocuklar, Borokids adlı parkta kayak yapmanın keyfini sürüyor. Burada oyun oynayarak kayakla tanışan çocuklar, kayak taktiği ve hareketlerini kısa sürede öğreniyor.

Çocuk parkı, pistin hemen ilerisinde Rila Oteli’nin önünde bulunuyor. Yuvada 4-7 yaş grubundaki çocuklara, kreşte ise 4 yaş altı çocuklara kayak eğitimi veriliyor. 7 yaş üstü çocuklar ise özel grupların oluşturulmasıyla kayak eğitimi alıyor.

- İstanbul’dan 2,5 saatte pist başına

Avrupa’nın turistlere en hesaplı kayak yapma imkanı sağlayan ülkesi Bulgaristan’da, uluslararası standartlarda 12 kayak merkezi bulunuyor.

Kara ve havayolu ulaşımındaki avantajları, otellerin yanı başındaki pistlerde sıra bekleme sorunu olmaması dolayısıyla turistler için Borovets öne çıkıyor.

Sofya’ya 70 kilometre mesafedeki Borovets’e ulaşım ülkenin her yanından kolaylıkla sağlanabiliyor. Türkiye’den ve dünyadan pek çok kayakseveri ağırlayan Borovets’e İstanbul’dan karayoluyla 7-8 saatte ulaşılıyor. Başkent Sofya’ya hava yoluyla 45 dakikada, oradan da Borovets’e yarım saat arayla kalkan minibüslerle 1,5 saatte ulaşmak mümkün.

Bu arada, Bulgaristan’ın en uzun pistlerini barındıran Bansko ve Avrupa’nın en temiz ikinci beldesi Pamporova’ya turlar düzenleyen Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yakupoğlu, kültür turları düzenleyerek son bir yılda 45 bin Türkü Balkanlarla buluşturduklarını belirtti.

Yakupoğlu, her mevsim farklı özellikleriyle öne çıkan Borovest tatil beldesine de müşteri memnuniyetini önceleyerek ve ekstrasız tur düzenlemeye başladıklarını sözlerine ekledi.

