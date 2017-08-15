Komşunun dikkati hırsızlık olayını ortaya çıkardı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tatile giden vatandaşın evinden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde, bir apartmanda tatilde olan komşusunun oturduğu 9. katta asansörün durmasından şüphelenen kişi daireyi kontrol etti. Komşusunun kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden apartman sakini, polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada komşuyu fark ederek kaçmaya çalışan 3 hırsızdan biri apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, zanlının üzerinden evden çaldığı 600 lira ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli A.T. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklandı.

Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

