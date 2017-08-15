Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Komşunun dikkati hırsızlık olayını ortaya çıkardı

- Antalya'da tatile çıkan vatandaşın evinden hırsızlık yapan şüpheli, komşunun dikkati sayesinde yakalandı

Komşunun dikkati hırsızlık olayını ortaya çıkardı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tatile giden vatandaşın evinden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde, bir apartmanda tatilde olan komşusunun oturduğu 9. katta asansörün durmasından şüphelenen kişi daireyi kontrol etti. Komşusunun kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden apartman sakini, polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada komşuyu fark ederek kaçmaya çalışan 3 hırsızdan biri apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, zanlının üzerinden evden çaldığı 600 lira ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli A.T. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklandı.

Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAsayiş Şube EkipleriEvden HırsızlıkHIRSIZLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5