Komşusunun evinden emniyet ve sağlık ekipleri çıkardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde komşusunun giriş kattaki evine girip kapıları kilitleyen bir kadın, sağlık ve emniyet ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Adakale Mahallesi 2204 Sokak'ta yaşayan Gülcan Ç. (40) evinin yanındaki apartmanın giriş katına bahçeden atlayarak girdi ve kendisini bir odaya kilitledi.
Sahipleri yurt dışında olan evden gelen gürültü üzerine komşular durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç'yi ikna etmeye çalışsa da sonuç alamadı. Savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapı açıldı.
Eve giren polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 acil servis ekipleri, kendisini odaya kilitleyen Gülcan Ç'yi çıkardı.
Akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Gülcan Ç. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.