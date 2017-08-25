Komşusunun evinden emniyet ve sağlık ekipleri çıkardı - Manisa'da bir kadının komşusunun evine bahçeden atlayarak girmesi ve kapıları kilitlemesi üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri çalışma başlattı - Çilingirin kapıyı açması ve ekiplerin uzun ikna çalışması sonucu evden çıkarılan kadın, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı

25 Ağustos 2017 Cuma 14:26