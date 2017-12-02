Kömür karasına dönen Zeytinköy'e 15 bin fidan dikilecek

MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde çıkan, 64 evin yanmasına, çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açan orman yangınının ardından bir taraftan vatandaşların yaraları sarılırken bir taraftan da bölgenin ağaçlandırılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgede Valiliğin yanı sıra Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları ile belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar devam ediyor



Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, kurum müdürleri ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Zeytinköy'de incelemelerde bulundu. Heyet, evleri yananlar için AFAD ekiplerince kurulan konteynerlere gelerek burada yaşayanları ziyaret edip sohbet etti.

Vali Civelek, köy kahvesinde vatandaşlarla buluşarak yangının ardından devam eden çalışmaları anlattı ve köy halkının sorunlarını dinledi.

Yangının ardından devletin tüm imkanlarını sefer ettiğini belirten Civelek, vatandaşların yanan evlerine yeniden kavuşması için kurumların da yoğun bir çalışma sürdürdüğünü aktardı.

Olumsuzlukları en hızlı şekliyle gidermek için çalıştıklarını ifade eden Civelek, "Çalışmalar için bir süreç gerektiriyor. Bu nedenle vatandaşlarımızla bir araya gelip varsa sorunları dinlemek istedim. Devletimizin yapabileceği ne varsa bu süreçte de yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek için buraya geldim." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise devletin ve hükümetin her zaman halkın yanında olduğunu söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik ise soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede kesim ve temizlik çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Gelecek günlerde yanan alanlara tohum atılacağını ve mart ayında köyün yeşilleneceğini anlatan Çelik, "Köyümüze önümüzdeki günlerde 15 bin zeytin fidanı dikeceğiz. Bakanımızın talimatıyla köylülerimize gelir getirici ağaç türleri dağıtıp burada bal ormanı kuracağız." diye konuştu.