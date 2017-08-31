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Kömür madeninde metan gazı sızması: 3 ölü

- Kazakistan’daki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı sızmasından 3 kişi hayatını kaybetti

Kömür madeninde metan gazı sızması: 3 ölü

ASTANA (AA) - Kazakistan’da bu sabah Karaganda eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı sızması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos sabah saat 4.00 sularında Karaganda eyaletindeki bir kömür madende aniden metan gazı sızmasının yaşandığı belirtildi.

Madende 136 kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, kazanın yaşandığı bölgede de 4 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, madenciler tarafından kaza bölgesinde 3 kişinin ölü bulunduğu ifade edilirken, kaza yerinde acil kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
KaragandaKazaKazakistanMetan Gazı
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