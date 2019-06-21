Kömürün 20 yıllık saltanatı kaldı

KPMG, her ay küresel piyasalardaki hareketler, makroekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler ve teknolojik yenilikleri ele alarak hazırladığı petrol ve gaz analizinin yeni sayısında, dünyada artan yenilenebilir enerji trendinin enerji sektörüne olası etkilerini inceledi.



Uluslararası Enerji Kurumu’nun (IEA) geçtiğimiz aylarda yayınladığı son ‘Dünya Enerji Görünümü’ çalışmasının sonuçları ışığında, küresel enerji talebinde 2040 yılına kadar yüzde 30’luk bir artış olacağını hatırlatan KPMG, Asya başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki enerji talebinde görülen artışla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin dikkat çekici şekilde artacağını vurguladı.



Analizde; rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetlerinde gözle görülür bir düşüş yaşandığının, ayrıca çevresel endişelerle yenilenebilir enerjiye dönmek isteyen müşterilerin sayısında da artış olduğunun altı çizildi. IEA, bu gelişmeler ışığında yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji karması içindeki payının 2040 yılında üçte bir düzeyinden üçte iki seviyesine çıkacağını öngörse de, petrol ve gaz taleplerinin artış göstermesi bekleniyor.



Doğalgaz tüketimi artacak



Analizde, kömür tüketiminin gelecek 20 yılda sabit kalma olasılığının yüksek olduğu, ancak petrol tüketiminin yüzde 10, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 45 oranında artacağı tahminine yer verildi.



KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen; petrol açısından düşünüldüğünde, binek araç kullanımının 2020 ortalarında zirve yaprak artış hızının yavaşlayacağı öngörüsüne karşılık, taşımacılık ve ulaşım ihtiyaçlarının artmaya devam edeceğini belirtti. Bilirgen, yakıt verimliliğindeki iyileştirmelerin, elektrikli araç pazarındaki büyümenin beraberinde getirdiği potansiyel yakıt tasarrufundan daha öte bir etki yaratacağını kaydetti.



LNG ticareti ikiye katlanacak



Analizde, petrol kullanımındaki artışın petrokimyasallardan kaynaklanacağı ve petrol kullanımının günlük 3,5 milyon varilden fazla bir artış göstereceği öngörüsünde bulunuldu. Doğalgaz tüketiminin gelecek 10 yılda kömürü geçeceği ve dünya çapında ikinci yakıt kaynağı olacağı belirtildi. Çin ve gelişmekte olan ülkelerden gelen talep artışıyla birlikte LNG ticaretinin 2040’a kadar ikiye katlanması bekleniyor.

Analizde, karbon emisyonlarını azaltma baskılarına karşın, arz güvenliğine ilişkin zorluklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut enerji şebekesine entegrasyonunun yaratacağı sorunlar nedeniyle, petrol ve gazın tüm dünya için vazgeçilmez enerji kaynakları olmaya devam edeceği vurgulandı.

