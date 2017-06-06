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Komuta kademesi şehit aileleriyle bir araya geldi

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve eşi Şule Akar'ın ev sahipliğinde Gazi Orduevi'ndeki iftara 273 şehit yakınının yanı sıra TSK'nın komuta kademesi katıldı

Komuta kademesi şehit aileleriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar'ın ev sahipliğinde şehit yakınları için iftar düzenlendi.

Gazi Orduevi'ndeki iftara, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve garnizonda görevli general ve amiraller ile eşleri katıldı.

Ankara'da ikamet eden 273 şehit yakınının katıldığı iftarda, şehit ailelerinin dilek ve istekleri dinlendi, şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

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