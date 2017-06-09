Komutanlar artırılmış gerçeklikle karar verecek

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Milli ve yerli askeri sistemlerin geliştirilmesine odaklanılan Türkiye'de, yeni teknolojilerin sunduğu olanaklar askeri sistemlere entegre ediliyor.

Son dönemde ortaya çıkan artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin yaygınlığı gün geçtikçe artıyor. Bu teknolojilerin sağladığı durumsal farkındalık risk ve maliyeti azaltarak verimi üst noktalara taşıyor.

Mevcut sistemlerin kabiliyetlerini artırmak için kullanılan yeni teknolojiler her alana uygulanabiliyor. Yeni teknolojilerin kalite ve verimini artırması hedeflenen sistemler, azalan risk ve maliyetle de gözlerin çevrildiği bir alan oluşturuyor.

Söz konusu teknolojiler, savaş harekat ve müşterek harekat merkezlerinde değişik seviyelerdeki personelin durumsal farkındalığını ve analiz yeteneğini üst seviyelere çıkartmak amacıyla da kullanılmaya başlanıyor.

Artırılmış gerçeklik, kullanıcıya gerçek ortamla sanal ortamı aynı anda birbirinin üzerine örtüştürülmüş halde gösterebiliyor. Yani gerçek dünya üzerinde sanal objeler görmek ve onlarla etkileşime geçmek artık mümkün oluyor. Sanal gerçeklik ise kullanıcılarına tamamen sanal bir dünya sunuyor. Kullanıcılar, sanal dünya içinde gezinerek etkileşimde bulunabiliyor.

HAVELSAN da yükselen bu teknolojileri silahlı kuvvetlerin kullanımına sunmak için projeler geliştiriyor. Prototip olarak tasarlanan C4ISR Holografik Durumsal Farkındalık (HoSA-C4ISR) Sistemi, başlatılan Ar-Ge projesinin ön çalışmalarını içeriyor.

Bu çalışmalarla, geleneksel taktik durum sergileme sistemlerinin 2 boyutlu görüntü kısıtlarını aşmak ve operatörler ile taktik komutanlar için savaş alanının durumsal farkındalığını artırmak hedefleniyor. HoSA Sistemi'nde kullanıcılar artırılmış gerçeklik gözlüğü takarak harekat bölgesinin taktiksel minyatür halini 3 boyutlu hologram olarak görürken, diğer yandan da coğrafi yeryüzü şekilleri, taktik temaslar ve temas verilerinin sergilendiği 2 boyutlu ekranları deneyimleyebiliyor.

Sistem, doğal el hareketleri aracılığıyla kontrol edilirken, kişiselleştirilmiş rol tabanlı içerik aracılığıyla birden çok kullanıcı birlikte gerçek ortamda aynı anda aynı yerde ve aynı hologramları görerek bunlarla etkileşime geçebiliyor.

- Hareket sahası tüm unsurlarıyla canlanıyor

Sistemde, dost ve düşman olarak tanımlanan sahalar, ticari trafik, dost ve düşman savaş gemileri, uçaklar görüntülenebiliyor. Belirli bir hedef seçildiğinde, buna özel rota, sürat, yükseklik bilgilerine erişilebiliyor.

Seçilen hedefin silah ve sensör kapsama alanının görülmesi sayesinde taktik komutanlar, söz konusun hedefin kendilerini görüp görmediğini veya silah menzillerine girip girmediğini belirleyebiliyor. Muharebe ya da harekat sahasına ilişkin haritanın büyütülmesiyle daha ayrıntılı planlamalar yapmak da mümkün olabiliyor.

- Kuvvetlerden olumlu geri dönüş

HAVELSAN Sistem Entegrasyon Mühendisliği Grup Yöneticisi Deniz Dumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak bugünü olduğu kadar yarını da düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettikleri ürünler arasında savaş yönetim sistemlerinin öne çıktığına dikkati çeken Dumlu, bu sayede donanmanın tüm gemilerinin birbirleriyle haberleşip savaşma yeteneğine sahip olduklarını dile getirdi.

Dumlu, bu süreçlerde en önemli unsurun karar verici komutanlar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz yeni sistemle, ileri savaş yönetim sisteminde toplanan taktik verileri, geniş ekranlarda sergileyip, komutanların doğru karar vermelerini destekleyecek unsurlar sunuyoruz. Son dönemde yürüttüğümüz çalışmalar sonunda artırılmış gerçeklikten faydalanarak yeni bir ürün ortaya koyduk.

Bu ürün sayesinde savaş yönetim sistemi içinde oluşmuş deniz taktik resmini, artırılmış gerçeklik gözlüğüyle beraber 3 boyutlu olarak görmelerini, taktik sahada yer alan gemilerin, uçakların, su altı unsurlarının, uzay unsurlarını daha rahat şekilde algılamalarını, dostu düşmanı ayırt etmelerini ve kararlarına destek olmayı hedefliyoruz."

Dumlu, söz konusu ürün üzerinde yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını ve savaş yönetim sistemine entegre ettiklerini belirtti. Kuvvetlerden olumlu geri beslemeler aldıklarını anlatan Dumlu, "Bu ürünü deniz, kara ve hava kuvvetlerinin karargahlarında kullanıcı desteği sağlamak üzere sunmak istiyoruz." dedi.