Komutanların gezisinde

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 3 yılı aşkın süredir devam eden proje kapsamında, personelin gemilerde kullandığı eğitim üniformaları değiştirildi. "Bahriye mavisi" olarak bilinen lacivert ağırlıklı hazırlanan yeni üniforma, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından komutanların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaptığı ziyaret sırasında ilk defa görüntülere yansıdı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komutanların ziyaretlerine ilişkin Genelkurmay Başkanlığınca dağıtılan fotoğraflarda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun üniforması dikkati çekti. Bostanoğlu inceleme ve denetlemeler sırasında, daha önce kullandığı bej rengi eğitim kıyafeti yerine, mavi ve lacivert ağırlıklı üniforma giydi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Oramiral Bostanoğlu'nun giydiği üniforma, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uzun zamandır üzerinde çalıştığı projenin sonucu ortaya çıktı. Bostanoğlu'nun direktifi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, "işbaşı" olarak adlandırılan ve gemide görev yapan personelin giydiği bej rengi eğitim üniformasının yenilenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Üç yılı aşkın süredir devam eden proje kapsamında diğer donanmaların kullandığı üniformalar incelendi, Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Hazırlanan örneklere ilişkin yapılan anketlerle personelin görüşleri alındı, yeni üniformada kullanılacak renklerin psikolojik etkileri araştırıldı. Yeni işbaşı kıyafetleri, deneme süreci kapsamında pilot uygulama yapılarak bazı gemi ve denizaltılarda personel tarafından kullanıldı.

Alınan olumlu geri dönüşlerin ardından Oramiral Bostanoğlu'nun onayıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni işbaşı kıyafetinin yapılmasına yönelik proje tamamlandı. Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanlığının yürüttüğü proje neticesinde Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığının Deniz Dikimevi Müdürlüğünce dikilen yeni üniformalar 1 Mart'tan itibaren kullanılmaya başlandı. Koyu lacivert pantolon, denizci mavisi gömlekten oluşan yeni üniforma lacivert renkli rüzgarlık ile tamamlandı. Yeni üniforma Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu tarafından da ilk defa Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birliklere yapılan denetleme ve incelemeler sırasında kamuoyuyla paylaşıldı.

- Genelkurmay Başkanı da yeni kamuflaj giymişti

Türk Silahlı Kuvvetlerinde kamuflaj üniformaların yeniden tasarlanmasına ilişkin de geçen sene çalışma başlatılmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın direktifi doğrultusunda başlatılan çalışma sonucu üretilen yeni tasarım üniformayı da ilk olarak kendi kullamıştı. Nano teknolojiyle üretilen, ultraviyole ışınlarından koruyan ve yıkandığında normallere oranla çok daha hızlı kuruyan kumaşlarla üretilen kamuflajların yeni tasarımındaki farklılıklar sağ kolda ay yıldızlı peç bulunması ve palaska kullanımında yaşanmıştı. Mevcut uygulamanın aksine yeni tasarlanan üniformada üst kısım, pantolonun dışında bırakılarak kullanılmıştı.