Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Konak Belediyesi'ne grev kararı asıldı

- İzmir'de Genel İş Sendikası ile Konak Belediyesi şirketlerinden Merbel A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine belediye binasına grev kararı asıldı

Konak Belediyesi'ne grev kararı asıldı

İZMİR (AA) - Konak Belediyesi şirketlerinden Merbel A.Ş ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, belediye binasına grev kararı astı.

Konak Belediyesi önünde toplanan Genel İş Sendikasına üye işçiler adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, işverenle arabulucu süresi de dahil olmak üzere toplam 8 kez görüşüldüğünü ancak ücret ve ücrete bağlı maddelerde anlaşmaya varılamadığını kaydetti.

Kara, almış oldukları ücretlerin yoksulluk sınırının altında olduğunu belirterek, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için talep ettikleri makul ücreti ve hakları almak amacıyla grev kararını verdiklerini ifade etti.

Kara, belediye tarafından sunulan yüzde 7'lik zam teklifini kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl imzalanan yüzde 17'lik zammı hatırlatıyoruz. Maaşlarımız başta gelir vergisi olmak üzere bankalar, eğitim, sağlık ve ekonomik kriz karşısında pul olmuştur. İsteğimiz asgari 4 kişilik bir ailenin geçim koşullarının oluşturulmasıdır. Bir önceki toplu sözleşme bizim için bir ışıktı. Onun altına düşmeyeceğimizi söyledik."

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise grev kararınının asılması sonrası uzlaşma için bir aylık zamanın bulunduğunu, anlaşma sağlanamaması halinde diğer ilçelerdeki işçilerin de desteğiyle greve çıkacaklarını bildirdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Genel-İş SendikasıGrevIzmirKonak BelediyesiMerbel AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.