Konaklamada yeni rota residence’ler oldu

Avrupa Residence Tem almış olduğu Radisson markası ile misafirlerine en üst düzeyde kaliteli hizmetini sunmaya devam ediyor. Radisson Hotel Group’un İstanbul’daki 16.’cı tesisi, geçtiğimiz aylarda Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul olmuştu.

Uzun dönem konaklama yapan iş insanlarından yoğun talep aldıklarını kaydeden Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul Genel Müdürü Nalan Güven, şunları söyledi:

“Misafirlerimiz, uzun dönemli konaklamalarında ev konforu arayışı içerisindedir. Bunu sağlamak için bir evde olabilecek bütün detayları misafirlerimiz adına bizler düşünüyoruz ve hayata geçiriyoruz. Nitekim residencemiz, bir yatak odalı, iki yatak odalı ve üç yatak odalı 140 modern daireden oluşuyor. 55- 270 metrekare arasında değişen suit dairelerimiz mevcut. Dairelerimizde, bulaşık makinası, kettle, ekmek kızartma makinası, kahve makinası dahil tüm mutfak ekipmanları, çamaşır makinesi, ütü gibi bir evde olan araç ve gereçleri sunuyoruz. Residencemiz, bugüne kadar ağırlıklı olarak Orta Doğulu turistler tarafından tercih edilse de, son dönemlerde hem iş dünyasının, hem de Avrupa, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Kuzey Afrika pazarlarının yoğun ilgisi ve talebiyle karşı karşıyayız. Özetle, turistik, iş veya tedavi amacıyla gelen misafirlerimizi, Radisson standartları çerçevesinde ağırlayarak %100 müşteri memnuniyeti sağlıyoruz” dedi.



Orta Doğu pazarından rezervasyonlar sürüyor



Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirli tarihlerde Orta Doğulu konukların ağırlıkta olacağını anlatan Nalan Güven, şunları belirtti:

“Ocak ayı gayet verimli geçti ve Orta Doğu ülkelerinde okulların tatile girmiş olması rezervasyon taleplerini arttırdı. Nisan ayının ilk yarısı ve Temmuz, Ağustos aylarına yoğun rezervasyon talepleri alıyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında ağırlıkla kalabalık ailelerden oluşan Orta Doğulu misafirlerimizi ağırlayacağız. Ayrıca, 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadında gerçekleşecek olan UEFA finali için online kanallardan ve seyahat acentelerinden yoğun şekilde grup rezervasyonları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ana pazarlarımız olarak; Katar, Bahreyn, Dubai, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerden turistleri ağırlayacağız. Özetle, bu yıl için beklentimiz olumlu yöndedir ve residencemizde sunduğumuz hizmet ve konforun avantajıyla yüksek doluluklar sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, konuklar ve profesyonel iş ortakları, olağanüstü avantajlar ve ödüller sunan küresel bir sadakat programı olan Radisson Rewards’a katılarak Radisson Blu ile deneyimlerini artırıyorlar” diye konuştu.



Tedavi amaçlı gelen misafirlerin talebi yüksek



Residence’lerin, tedavi amaçlı gelen sağlık turistlerine büyük konfor sağladığını da ifade eden Nalan Güven, konuşmasına şöyle devam etti:

“Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi birçok ülkeden sağlık için gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ortopedi, nakil ameliyatları, onkoloji tedavisi için gelen hastalar ve yakınları için residencemizin sunduğu hizmetler, ciddi bir konfor sağlıyor. Hem hasta, hem refakatçisi için ayrı odaların bulunması tedavi sürecinde büyük önem taşıyor. Örneğin, hastanın beslenmesinde özel bir menüsü var ise, mutfaktaki araç ve gereçler ile refakatçisi hazırlayabiliyor” dedi.

Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, yeni İstanbul Havaalanı’na araçla yaklaşık 30 dakika mesafededir ve rezidansı şehre bağlayan Trans-Avrupa Otoyolunun (E80) en yakın çıkışına sadece 400 metre uzaklıktadır.



