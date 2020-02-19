Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 71 yıllık evli çift Aylık piyasa raporları Filistin Hükümet Sözcüsü Tarık Rişmavi türkiye food istanbul
Sanatçılara yeni mekân
Sanatçılara yeni mekân
Yeni şubeler açacak
Yeni şubeler açacak
Otomotivden kötü haber
Otomotivden kötü haber
Bankalara ceza yağdı
Bankalara ceza yağdı
81 ilde başlayacak
81 ilde başlayacak

Konaklamada yeni rota residence’ler oldu

 İş dünyası son dönemde residence konaklamasına yoğun ilgi gösteriyor. Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, tatil amaçlı gelen misafirlerinin yanı sıra, iş insanlarından yoğun talep görüyor.

Konaklamada yeni rota residence’ler oldu
banner17

Avrupa Residence Tem almış olduğu Radisson markası ile misafirlerine en üst düzeyde kaliteli hizmetini sunmaya devam ediyor.  Radisson Hotel Group’un İstanbul’daki 16.’cı tesisi, geçtiğimiz aylarda Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul olmuştu.

Uzun dönem konaklama yapan iş insanlarından yoğun talep aldıklarını kaydeden Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul Genel Müdürü Nalan Güven, şunları söyledi: 

“Misafirlerimiz, uzun dönemli konaklamalarında ev konforu arayışı içerisindedir. Bunu sağlamak için bir evde olabilecek bütün detayları misafirlerimiz adına bizler düşünüyoruz ve hayata geçiriyoruz. Nitekim residencemiz, bir yatak odalı, iki yatak odalı ve üç yatak odalı 140 modern daireden oluşuyor. 55- 270 metrekare arasında değişen suit dairelerimiz mevcut. Dairelerimizde, bulaşık makinası, kettle, ekmek kızartma makinası, kahve makinası dahil tüm mutfak ekipmanları, çamaşır makinesi, ütü gibi bir evde olan araç ve gereçleri sunuyoruz. Residencemiz, bugüne kadar ağırlıklı olarak Orta Doğulu turistler tarafından tercih edilse de, son dönemlerde hem iş dünyasının, hem de Avrupa, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Kuzey Afrika pazarlarının yoğun ilgisi ve talebiyle karşı karşıyayız. Özetle, turistik, iş veya tedavi amacıyla gelen misafirlerimizi, Radisson standartları çerçevesinde ağırlayarak %100 müşteri memnuniyeti sağlıyoruz” dedi. 
 
Orta Doğu pazarından rezervasyonlar sürüyor
 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirli tarihlerde Orta Doğulu konukların ağırlıkta olacağını anlatan Nalan Güven, şunları belirtti:

“Ocak ayı gayet verimli geçti ve Orta Doğu ülkelerinde okulların tatile girmiş olması rezervasyon taleplerini  arttırdı. Nisan ayının ilk yarısı ve Temmuz, Ağustos aylarına yoğun rezervasyon talepleri alıyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında ağırlıkla kalabalık ailelerden oluşan Orta Doğulu misafirlerimizi ağırlayacağız. Ayrıca, 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadında gerçekleşecek olan UEFA finali için online kanallardan ve seyahat acentelerinden yoğun şekilde grup rezervasyonları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ana pazarlarımız olarak; Katar, Bahreyn, Dubai, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerden turistleri ağırlayacağız. Özetle, bu yıl için beklentimiz olumlu yöndedir ve  residencemizde sunduğumuz hizmet ve konforun avantajıyla yüksek doluluklar sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, konuklar ve profesyonel iş ortakları, olağanüstü avantajlar ve ödüller sunan küresel bir sadakat programı olan Radisson Rewards’a katılarak Radisson Blu ile deneyimlerini artırıyorlar” diye konuştu.
 
Tedavi amaçlı gelen misafirlerin talebi yüksek
 
Residence’lerin, tedavi amaçlı gelen sağlık turistlerine büyük konfor sağladığını da ifade eden Nalan Güven, konuşmasına şöyle devam etti:

“Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi birçok ülkeden sağlık için gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ortopedi, nakil ameliyatları, onkoloji tedavisi için gelen hastalar ve yakınları için residencemizin sunduğu hizmetler, ciddi bir konfor sağlıyor. Hem hasta, hem refakatçisi için ayrı odaların bulunması tedavi sürecinde büyük önem taşıyor. Örneğin, hastanın beslenmesinde özel bir menüsü var ise, mutfaktaki araç ve gereçler ile refakatçisi hazırlayabiliyor” dedi.

Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, yeni İstanbul Havaalanı’na araçla yaklaşık 30 dakika mesafededir ve rezidansı şehre bağlayan Trans-Avrupa Otoyolunun (E80) en yakın çıkışına sadece 400 metre uzaklıktadır.
 
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ResidenceRadisson
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort