Kongo Cumhuriyeti'nde Mouamba yeniden başbakan

BRAZZAVILLE (AA) - Kongo Cumhuriyeti'nde geçen hafta istifa eden Başbakan Clement Mouamba, yeniden başbakanlık görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameye göre, Mouamba'nın yeni kabine listesini 48 saat içinde Cumhurbaşkanı Sassou Nguesso'ya teklif etmesi gerekiyor.

Mouamba, ülkenin bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı 14 Ağustos'ta istifa ettiğini açıklamıştı.

Kongo Cumhuriyeti'nin en önemli gelir kaynaklarından petrol fiyatındaki düşüş, ülkede ekonomik krize yol açmıştı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da ekonomik istikrarın sağlanması için uygulanacak programı görüşmek için yeni hükümetle masaya oturması bekleniyor.

Daha önce ekonomi bakanı olarak görev yapan Mouamba, ilk kez 23 Nisan 2016'da başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

















