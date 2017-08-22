Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Kongo Cumhuriyeti'nde Mouamba yeniden başbakan

- Geçen haftaki istifasından sonra tekrar başbakanlığa getirilen Mouamba, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Kongo Cumhuriyeti'nde Mouamba yeniden başbakan

BRAZZAVILLE (AA) - Kongo Cumhuriyeti'nde geçen hafta istifa eden Başbakan Clement Mouamba, yeniden başbakanlık görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameye göre, Mouamba'nın yeni kabine listesini 48 saat içinde Cumhurbaşkanı Sassou Nguesso'ya teklif etmesi gerekiyor.

Mouamba, ülkenin bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı 14 Ağustos'ta istifa ettiğini açıklamıştı.

Kongo Cumhuriyeti'nin en önemli gelir kaynaklarından petrol fiyatındaki düşüş, ülkede ekonomik krize yol açmıştı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da ekonomik istikrarın sağlanması için uygulanacak programı görüşmek için yeni hükümetle masaya oturması bekleniyor.

Daha önce ekonomi bakanı olarak görev yapan Mouamba, ilk kez 23 Nisan 2016'da başbakanlık koltuğuna oturmuştu.






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanClement MouambaHükümetKongo CumhuriyetiSassou Nguesso
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5