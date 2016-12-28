Kongo Cumhuriyeti'ndeki siyasi kriz

KINŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Kabila'nın iktidardan ayrılması talebiyle gösteri düzenledikleri sırada gözaltına alınan sivil toplum kuruluşu üyesi 19 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Değişim için Mücadele Hareketi (Lucha) adlı sivil toplum kuruluşunun sözcülerinden Ghislain Muhirwa, geçen hafta gözaltına alınan Lucha mensubu 19 kişinin, avukatların girişimiyle serbest bırakıldığını açıkladı.

Kongo Cumhuriyeti'nde 2016 sonuna kadar yapılması planlanan genel seçimler ile devlet başkanlığı seçimlerinin, mali sorunlar nedeniyle ertelenmesinin ardından ülkede başlayan gerginlik devam ediyor.

BM verilerine göre, ülke çapında 20 Aralık'ta başlayan şiddet olaylarında şu ana kadar 56 kişi yaşamını yitirdi.

Söz konusu Lucha üyeleri de Goma kentindeki valilik binası önünde geçen hafta toplanarak Kabila'dan başkanlık görevini bırakmasını istemişti.