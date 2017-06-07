Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Kızılhaç çalışanı kaçırıldı

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kızılhaç çalışanı 2 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Sorumlusu Patrick Megevand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda görev yapan Kongolu 2 Kızılhaç çalışanının kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını söyledi.
Megevand, söz konusu çalışanlarla sabah saatlerinden itibaren iletişim kuramadıklarını ve arama çalışması başlattıklarını belirtti.
Ülkede görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 2 kişi, mart ayında kaçırılarak öldürülmüştü.