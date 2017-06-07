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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Kızılhaç çalışanı kaçırıldı

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kızılhaç çalışanı 2 kişinin kaçırıldığı bildirildi.Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Sorumlusu Patrick Megevand, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Kızılhaç çalışanı kaçırıldı

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kızılhaç çalışanı 2 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Sorumlusu Patrick Megevand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda görev yapan Kongolu 2 Kızılhaç çalışanının kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını söyledi.

Megevand, söz konusu çalışanlarla sabah saatlerinden itibaren iletişim kuramadıklarını ve arama çalışması başlattıklarını belirtti.

Ülkede görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 2 kişi, mart ayında kaçırılarak öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Demokratik Kongo CumhuriyetiKızılhaçKinşasa
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