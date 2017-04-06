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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma

- Ülkenin doğusunda Nande ile Hutu etnik grupları arasında çıkan olaylarda 4 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Nande ve Hutu etnik gruplarının çatışmasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusundaki Rutshuru bölgesi yetkililerinden Liberatha Buratwa, AA muhabirine açıklamasında, Nande mensubu silahlı kişilerin, Hutuların yaşadığı Kishishe kasabasına saldırarak 50'ye yakın evi yaktıklarını belirtti.

Saldırıya karşılık veren Hutu üyeleriyle Nande mensupları arasında çatışma çıktığını kaydeden Buratwa, 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Öte yandan Buratwa, Hutu kökenli kişilerin hafta başında Nande grubundan bir kişiyi rehin aldıktan sonra öldürdüğüne, çatışmaların da bu yüzden yaşanmış olabileceğine işaret etti.

BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Maman Sidiku ise yazılı açıklamasında, özellikle son dönemde başta ülkenin orta kesiminde olmak üzere yoğunlaşan şiddet olaylarının sona ermesi için hükümetin siyasi çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkenin doğusu yaklaşık 20 yıldır, doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor. BM verilerine göre, iki etnik grup arasında son bir yıl içinde yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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çatışmaKongo Demokratik Cumhuriyeti
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