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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan: 40 ölü

KINŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sağanağın yol açtığı toprak kaymalarında en az 40 kişi yaşamını yitirdi.Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaleti yetkililerinden Joseph Ndiya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tora bölgesinde...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan: 40 ölü

KINŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sağanağın yol açtığı toprak kaymalarında en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaleti yetkililerinden Joseph Ndiya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tora bölgesinde özellikle Albert Gölü'nde şiddetli yağmurun etkili olduğunu ifade etti.

Sağanağın toprak kaymalarına neden olduğunu belirten Ndiya, toprak altında kalan en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tora'da büyük hasar oluştuğunu kaydeden Ndiya, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve yerel yetkililerin zararı incelemek üzere olay yerine geleceğini aktardı.

Ndiya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik CumhuriyetiSağanak YağışlarToprak Kayması
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