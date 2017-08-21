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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelan

- Geçen hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelan

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen hafta sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi.

Ituri eyaleti yetkililerinden Pacifique Keita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Tara kentinde yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalanları bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Felakette 200'den fazla kişinin öldüğünü kaydeden Keita, heyelan sonrası bölgede salgın hastalıkların yayılmaması için dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

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HeyelanKongo Demokratik CumhuriyetiSalgın HastalıklarTARA
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