Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki rehine olayı

KINŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaçırılan 16 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

Ordu sözcülerinden Mak Hazukay Mongba, AA muhabirine açıklamasında, Demokratik İttifak Güçlerine (ADF-Nalu) bağlı Ugandalı ayrılıkçılara yönelik askeri operasyonların devam ettiğini söyledi.

Hazukay Mongba, operasyonlar kapsamında ülkenin kuzeydoğusundaki Samboko bölgesinde hafta sonu ayrılıkçılarca kaçırılan 16 Kongolunun örgütün elinden kurtarıldığını ifade etti.

ADF-Nalu, daha önce de 13 kişiyi kaçırmış ve rehineleri serbest bırakma karşılığında Beni kentinin bir kısmını kontrol altına alma talebinde bulunmuştu. Ayrılıkçı grup, Uganda'yla savaşmak için sınıra yakın Beni'yi üs olarak kullanmayı hedefliyor.

Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı kurulan ADF-Nalu, BM'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İnsani yardım kuruluşlarının verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 1995 yılından beri aktif olan ADF-Nalu, 2014'ten bu yana binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.



