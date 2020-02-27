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Konkordatodan çıktı

Eylül 2018’de Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordatoya giden 45 yıllık ünlü mekan, 27 Şubat Perşembe günü mahkeme kararıyla konkordatodan çıktı.

Konkordatodan çıktı
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45 yıl önce Ahmet Kaşıbeyaz tarafından kurulan Kaşıbeyaz Restoran, 2018 eylül ayında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek girdiği konkordato sürecinden çıktı. 

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'ndan yapılan açıklamada, konkordato sürecini başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek "Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 27 Şubat Perşembe günü mahkeme kararıyla konkordatodan çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Müşterilerin, tedarikçilerin ve franchise müşterilerin haklarını koruma yolunda konkordato sürecini yönettiklerini vurgulayan şirketin açıklamasında "Konkordato süreci, daha sağlam ve kararlı adımlarla markayı ileriye taşımaya yardımcı oldu." denildi.

Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
KaşıbeyazKonkordato
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