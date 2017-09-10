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Konsere giden vatandaşların evine hırsız girdi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere giden vatandaşların evlerine hırsızlık amacıyla giren 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi...

Konsere giden vatandaşların evine hırsız girdi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere giden vatandaşların evlerine hırsızlık amacıyla giren 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi Hüseyin Çondur Sokak ve Bankacılar Sokağı'nda ikamet eden Mehmet Kerem Köker ve Ruhi Uzuner, Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere gitti.

Komşularının konserde olduğu sırada evlerinde yabancı şahıslar olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahısları, Köker'in evindeki değerli eşyaları çalarken suç üstü yakaladı.

Polisi görünce olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler balkondan atladıkları sırada ekipler ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Ahmet S. ve Duran A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çalınan değerli eşyalar polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

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