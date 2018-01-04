Konsolosluk önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 11 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki izinsiz gösteriye müdahale eden polis, 7'si kadın 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran'da yaşanan olayları protesto etmek için siyah çelenk bırakıp açıklama yapmak amacıyla, Cağaloğlu'ndaki Başkonsolosluk binası önüne geldi.

Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruptan dağılmalarını istedi. Uyarıya rağmen dağılmayan gruptakiler, "İran halkı yalnız değildir" şeklinde slogan attı. Bunun üzerine polis gruba müdahalede bulundu.

Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan gruptan 7'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüsüyle emniyete götürüldü.



