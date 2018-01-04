Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Konsolosluk önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 11 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki izinsiz gösteriye müdahale eden polis, 7'si kadın 11 kişiyi gözaltına aldı.Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran'da yaşanan olayları protesto etmek için...

Konsolosluk önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 11 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki izinsiz gösteriye müdahale eden polis, 7'si kadın 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran'da yaşanan olayları protesto etmek için siyah çelenk bırakıp açıklama yapmak amacıyla, Cağaloğlu'ndaki Başkonsolosluk binası önüne geldi.

Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruptan dağılmalarını istedi. Uyarıya rağmen dağılmayan gruptakiler, "İran halkı yalnız değildir" şeklinde slogan attı. Bunun üzerine polis gruba müdahalede bulundu.

Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan gruptan 7'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüsüyle emniyete götürüldü.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CağaloğluEmekçi Hareket Partisi (EHP)Gözaltıİran BaşkosolosluğuIstanbul Emniyet MüdürlüğüPolisPROTESTO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5