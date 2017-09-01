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Konteyner kentte buruk bayram

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinden uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Konteyner kentte buruk bayram

KİLİS (AA) - Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve konteyner kentlerde barınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinden uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te, Elbeyli Konteyner Kentteki camilerde saf tutan Suriyeliler, bayram namazını kıldı. Hutbenin ardından Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzurun gelmesi, kan ve gözyaşının dinmesi için dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan Suriyeli misafirler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Suriyeli Muhammed Nebeviyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkesinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Vatanından uzakta onuncu bayramı geçireceğini ve bunun kötü bir durum olduğunu anlatan Nebeviyye, "Çok şükür Türkiye'de her türlü ihtiyacımız sonuna kadar gideriliyor. Ama insanın ülkesi gibisi yok. İnşallah savaş bir an önce düzelir ve bundan sonraki bayramları kendi topraklarımızda geçiririz." diye konuştu.

Abdullah Misto da ülkesindeki savaştan kaçarak yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını ifade ederek, Türkiye'nin mağdur insanları dün olduğu gibi bugünde bağrına bastığını söyledi.

Muhabir: İzzet Mazi

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Konteyner KentKurban BayramıSığınmacıSuriyeTürkiye
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