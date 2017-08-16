Konteyner sınıftan üniversiteye uzandılar

ÇANAKKALE (AA) - MEHMET YAVAŞ - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner evlerde yaşamak ve eğitimlerini konteyner sınıflarda devam ettirmek zorunda kalan Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi 17 gençten 7'si, üniversiteyi kazanma başarısını gösterdi.

İl merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Ayvacık'ın Yukarıköy, Çamköy, Tuzla, Gülpınar, Kocaköy, Bademli ve Taşağıl köylerinde büyük hasara yol açan ve evleri kullanılamaz hale getiren deprem, sosyal yaşamı da etkiledi.

Depremde Ayvacık ilçesindeki 31 köy ve 10 mahallede, Ezine ilçesinde ise 4 köyde bin 40'ı ağır, 973'ü hafif olmak üzere toplam 2 bin 680 yapı zarar gördü. Evleri zarar gören vatandaşlara içinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı da bulunan bin 71 konteyner kurularak 3 bin 450 kişinin barınma ihtiyacı sağlandı.

Ayvacık'ın Tuzla, Kösedere, Yukarıköy, Korubaşı ve Gülpınar köylerindeki öğrencilerin eğitim gördüğü Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesinin duvarlarında çatlaklar oluşması nedeniyle okula bağlı konteyner sınıflar oluşturularak, öğrencilerin eğitimlerinde aksama yaşanmasının önüne geçildi.

Eğitimlerini konteyner sınıflarda devam ettiren öğrencilerden 7'si üniversiteyi kazandı.

Okul Müdürü Kemal Polatkan, AA muhabirine yaptığı açıklama, çok zor bir sürecin geride bırakıldığını söyledi.

Depremin yapılara olan ağır etkisi kadar eğitimde de büyük sıkıntılara yol açtığını anlatan Polatkan, "Okulumuza yaşanan sarsıntılar nedeniyle giremiyorduk. Ama bir yandan eğitimin devam etmesi gerekiyordu. Öğrencilerin üniversite sınavı başta olmak üzere birçok hayati öneme sahip sınavları vardı." diye konuştu.

Polatkan, devletin bu sıkıntının önüne geçebilmek için konteyner sınıflar getirip öğrencilerin mağduriyetini engellediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Deprem sonrası süreç bu şekilde ilerledi. Öğrenim süreci bu şekilde normale dönmeye başladı. Biz bu süreçte öğrencilerin yaşadığı travmayı atlatması için onları derslerine motive edecek girişimlerde bulunduk, okuldan kopmamalarını sağladık. Üniversite sınavında 12. sınıf öğrencilerimizden 7'si büyük bir başarı örneği gösterdi. Kendileriyle, gösterdikleri gayretten ötürü gurur duyuyoruz. Allah yollarını açık etsin."

- "Bir anda her şey bitti sandım"

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölümünü kazanan Tuzla köyünden Merve Can, istediği ve ilk tercihi olan okulu kazandığını söyledi.

Depremden çok etkilendiklerini ancak bunu kısa sürede atlatıp derslerine odaklandıklarını ifade eden Can, şunları dile getirdi:

"Depreme sabah okula gitmek için hazırlandığımız sırada yakalandık. Bir anda evin duvarları çatlamaya başladı. Büyük bir sarsıntı olmaya başladı ve hepimiz evden dışarıya kaçtık. Biz tabii üniversite sınavları için aylar öncesinden çalışmaya başlamıştık ama bir anda her şey bitti sandım. Psikolojim o dönemde çok bozuldu. Ders çalışamıyordum. Çok kısa çadır kentte daha sonra ise konteynerde yaşamaya başladık. Süreç böyle ilerledi. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bize çok destek oldular. Sürekli yanımızdaydılar ve sınav günü geldi çattı, başarabileceğimi düşünüyordum ama bu sıkıntılardan dolayı umutsuzdum."

- "Okulu bitirip öğretmen olmak istiyorum"

Can, sınavı kazandığını ve artık tüm olumsuzlukları geride bıraktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir yer insanın evi gibi olmuyor, okulu gibi de olmuyor maalesef. Ama yapabilecek bir şey yok. Deprem bir doğal afet. Geldi ve geçti diyelim, bunun için dua ediyorum artık. Evimde ders çalışabileceğim kendime ait bir alanım vardı. Konteynerde öyle bir imkan yok, orada sadece barınabiliyorsunuz. Aynı şey okuldaki durum için de geçerli. Burada sadece derslerimizi aksatmadan çalışmaya ve daha çok çalışmaya devam ettik ve tüm olumsuzlukları geride bırakıp sınavımı kazandım. Çok mutluyum artık. Okulu bitirip öğretmen olmak istiyorum. Aslında polis olmaktı hayalim ama istediğim bir bölüm de buydu."

- "Ailem büyük sevinç yaşadı"

Çamkalabak köyünden Sibel Başarı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını söyledi.

Başarı, depremin ardından zorlu bir süreçle karşılaştıklarını hatırlattı.

Öğretmenlerinin, en büyük destekçileri olduğunu vurgulayan Başarı, "Sınavı kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Ailem büyük sevinç yaşadı. Çok şükür ki istediğim bölüme yerleştim. Çanakkale olması, Ayvacık'a yakın olması nedeniyle beni daha çok mutlu etti. Ben de öğretmen olacağım, burada öğretmenlerimizin bize gösterdiği ilgi ve alakayı ben de öğrencilerime göstereceğim." ifadelerini kullandı.



