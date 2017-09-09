Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Kontrolden çıkan otomobil alt yola uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

- İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kenardaki bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 20 metre aşağıdaki caddeye düştü - Sürücünün yaralandığı kazada, araçtaki iki yolcudan biri olay yerinde, diğeri hastanede hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil alt yola uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde otoyolda kontrolden çıkarak kot farkıyla aşağıda bulunan caddeye düşen otomobildeki üç kişiden ikisi öldü, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, Balçova'dan Gaziemir istikametine giden Tayhan Çelik (23) idaresindeki 07 MIC 08 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metre aşağıdaki Akçay Caddesi'ne düştü.

Kazada, sürücü Çelik ile Ramazan Yıldırım (26) ve Çağan Duran (19) otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye kaza kırım ekipleri araçtaki kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Duran da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Çelik'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IzmirOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5