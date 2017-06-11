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Kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi: 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Faruk K. yönetimindeki 33 VJV 33 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kontrol çıkarak...

Kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi: 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk K. yönetimindeki 33 VJV 33 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kontrol çıkarak yakındaki nöbetçi eczanenin vitrin camını kırarak içeri girdi.

Olayda, eczaneye ilaç almaya gelen 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eczane sahibi Emrah Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerle ilgilenirken büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Bir de baktık ki eczanenin içerisine otomobil girmiş. Şans eseri ölen olmadı. Müşterilerimizden iki tanesi hafif olarak yaralandı." dedi.

Kazada hafif yaralanan Rasim Çiftçi de çocuğuna ilaç almaya geldiği iş yerinde olayın yaşandığını anlatarak, "Birden deprem oldu zannettim. Arkama baktığımda ise arabayı gördüm. Ucuz kurtulduk." diye konuştu.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edildi.




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