Konuk büyükelçilerden EYOF 2017'ye tam not

ERZURUM - İLHAMİ ERKILIÇ

Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-18 Şubat'ta yapılacak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) hazırlıklarını incelemek için Gençlik ve Spor Bakanlığının davetiyle Erzurum'a gelen çeşitli ülkelerin büyükelçi ve temsilcileri, organizasyon için yapılan tesis ve hazırlıkları inceleyip tam not verdi.

EYOF 2017 öncesi kente gelen organizasyona katılacak ülkelerden 20'sinin büyükelçi ve temsilcilerine, kentteki tesisleri incelemeleri sırasında Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı Hayrullah Ozan Çetiner, EYOF 2017 Genel Koordinatörü Necati Kaplan, Gençlik Spor ve İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, EYOF direktörleri ve yetkili kurum amirleri eşlik etti.

Tesislerin incelenmesi sonrası konuk büyükelçiler ve beraberindeki Türk yetkililer, kentteki bir otelde toplantı yaptı.

Toplantıya katılan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, burada yaptığı açıklamada, yakın zamanda yüzlerinde mutluluk ifadesi olan 14-18 yaşındaki Avrupa ülkeleri sporcularının Erzurum'a gelmelerine şahitlik edeceklerini vurguladı.

Konuk büyükelçilere Erzurum'u 'Türkiye'nin zirvesi' olarak tanımladıklarını anlatan Baykan, "Biz Erzurum'u 'Türkiye'nin zirvesi' şeklinde tanımlıyoruz. Bu zirvede dostlarımızla olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkelerinizdeki evlatlarınızın buraya gelip yarışacağı ve sporun dostluk, kardeşlik ikliminde buluşacağı ortamı konuk büyükelçilerimize göstermeyi arzu ettik." diye konuştu.

"Çok memnun kaldılar"

EYOF 2017 Genel Koordinatörü Necati Kaplan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının davetiyle organizasyona katılacak ülkelerin büyükelçi ve temsilcilerinin Erzurum'daki tesisleri gezdiğini söyledi.

Kaplan, büyükelçilerin hazırlıklardan memnun kaldıklarını belirterek, "Slovenya ve Norveç gibi kayak kültürü zengin olan ülke elçilerinden edindiğim izlenim çok güzeldi. Her şeyi harika buldular ve çok şaşırdılar. Erzurum'da böyle tesislerin olmasından çok memnun kaldılar. Çoğu büyükelçimiz gittikleri her tesiste fotoğraf çekti." değerlendirmesinde bulundu.