Konukları ağırlarken mesleğin inceliklerini öğreniyorlar

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde mesleklerinin inceliklerini öğrenen geleceğin turizmcisi öğrenciler, burada kazandıkları deneyim sayesinde mezuniyet sonrası iş sıkıntısı da çekmiyor.

Personelinin büyük çoğunluğu Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan otel, Türkiye'nin dört bir yanındaki 5 yıldızlı tesis ve turizm işletmelerine kalifiye personel yetişmesine katkı sağlıyor.

Verilen hizmet ve uygun fiyatıyla ilçede en fazla tercih edilen konaklama yerleri arasında bulunan otel, son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen seminer ve çalıştaylar dolayısıyla Anadolu'nun dört bir yanından öğretmen ve okul idarecilerinin de adeta buluşma noktası oldu.

- 10 günlük tatili dolu geçirecekler

Otelin Müdür Yardımcısı Abdülaziz Yük, AA muhabirine, otelin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hizmet verdiğini söyledi.

Bu alanlarda öğrencilerin, misafirlerle birebir iletişim halinde otelde eğitim gördüğünü anlatan Yük, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, 2013'te faaliyete geçen uygulama otelimizde eğitim görüyor. Her yıl 30'a yakın öğrencimiz 'İşbaşı Eğitimi' adı altında otelimizde görev alıyor. Kurban Bayramı tatili için son derece yoğun talep aldık. 10 günlük tatil bunda etkili oldu. Otelimiz, konum itibarıyla 'deniz seviyesinde yayla havası' diye nitelediğimiz bir havaya sahip. Oksijeni bol ve tertemiz bir havası var. Şu anda 176 odalı, 350 yatak kapasiteli otelimiz tamamen dolu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu için vatandaşlarımızda, otelimizin sadece kamu görevlilerine açık olduğu yönünde bir düşünce bulunuyor. Oysa otelimiz her vatandaşımıza açık."

Otelde usta öğreticiler, öğrenciler ve bir kısmı da okul mezunlarından oluşan personelin çalıştığını ifade eden Yük, "Uygulama otelimizde görev yapan öğrencilerimiz, alan şeflerimizin gözetiminde mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunuyor." dedi.

Yük, okuldan mezun öğrencilerin istihdam açısından son derece şanslı olduğunu, birçoğunun 5 yıldızlı otellerde çalıştığını, iş sorunu yaşamadığını kaydetti.

Tüm personelin çevreye duyarlı olduğuna değinen Yük, "Bununla birlikte otelimizde sokak hayvanlarına karşı özel bir duyarlılık var. Yemek atıklarımızı çöpe atmıyoruz. Ayvalık Belediyesine ait Köpek Bakımevine göndererek, buradaki canlarla paylaşıyoruz." diye konuştu.

- "Gelecekte de bu mesleği sürdürmek istiyorum"

Lisede 11. sınıf öğrencisi İrfan Göktürk, Konaklama ve Servis Hizmetleri Bölümü'nde okuduğunu belirterek, "Bu ilk stajım. Kat hizmetlerinde stajımı görüyorum. Misafirlerimizin odalarını, banyolarını temizliyoruz. Burada güzel ayrıntılar öğrendim. Bu mesleğin en alt kademelerini de öğrenmiş oldum. Bana güzel bir ders oldu. Bu işi severek yapıyorum. Gelecekte de bu mesleği sürdürmek istiyorum." dedi.

Öğrenci Merve Taş, mutfak departmanında görevli olduğunu anlatarak, "Bu ikinci stajım. Ustamın verdiği yemekleri yapıyorum. Yemeklerin ana malzemelerini öğreniyorum. Sosları yapıyoruz. Bu mesleği gelecekte de yapmak istiyorum. İyi bir otelde, usta öğretici ya da şef olarak çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mısra Tatlı ise kat hizmetleri bölümünde staj gördüğüne işaret ederek, "Gelecek yıl ön büroda görev alacağım. Bu yolda ilerlemek istiyorum. Burada oda içi bizden soruluyor. Odalarda yatak yapmayı, düzenlemeyi öğrendik. Seneye de ön büroda resepsiyonu öğreneceğiz. Gelecekte turizm öğretmenliği yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Gökçe Güler de restoran kısmında çalıştığını, mutfak alanında kendisini geliştirmeyi planladığını söyledi.

Konuklardan Nevin Kurtarıcı, 4 yıl önce oğluyla geldikleri otelden çok memnun kaldıkları için yeniden burayı tercih ettiklerini kaydetti.

Burasının, ailelerin rahatça hareket edebileceği bir otel olduğunu dile getiren Kurtarıcı, "Adana'dan geliyoruz. Aslında Ayvalık, Adana'ya çok uzak ama geldiğimize değiyor. Fırsat bulduğumuz her zaman buraya geliyoruz. Buradaki öğrenciler gayet iyi. Davranışları son derece kibar, hepsi güler yüzlü. Kültürlü, görgülü insanlar. Sadece bundan dolayı bile burayı tercih etmek mümkün." dedi.