"Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor" Projesi

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliği ile uygulanan "Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda, Konuralp'in iç ve dış turizmde farkındalığını artırmak için iki yıldır uygulanan projenin sonuçları tartışıldı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin tek antik yerleşim yeri olan Konuralp'in sahip olduğu potansiyeli yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak için her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Bölgede önemli bir sürecin yaşadığına dikkate çeken Yenersoy, şöyle konuştu:

"Bu proje ile Konuralp'te çok sayıda turisti, araştırmacıları ve sosyologları ağırlama fırsatı bulduk. En önemli kazanım Düzce'ye gelenlere neyi anlatacağımızı, neyi göstereceğimizi, neyi yedireceğimizi öğrendik. Bölgeye gelen turistlerin artık Düzce'de kalmasını sağlıyoruz. Projenin yürürlükte olduğu iki yıl boyunca çok yoğun bir şekilde Konuralp'in tanınması kalkınması ve bir eko turizm merkezine dönüşmesi için emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum."

- "Potansiyelin farkındayız"

Bölgenin ön plana çıkması için özen gösterdiklerini anlatan Şemsettin Yenersoy, "Tarih, kültür, soysal yaşam ve eko turizm konularında Düzce'nin potansiyelinin farkındayız. Bu yüzden çalışmaları ve projeleri yakından takip ederek destek vermeye büyük bir özen gösteriyoruz. Konuralp'in, Türkiye turizminde önemli bir yere gelmesi, bölgeye gelen turistlerin ilgisinin kalıcı olması için elimizden geleni yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Toplantı, yapılan proje sunumları ile sona erdi.